Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 611,22 USD nach oben.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 611,22 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 614,69 USD aus. Mit einem Wert von 612,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 466.392 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 638,40 USD an. Mit einem Zuwachs von 4,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2024 bei 346,43 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,32 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,01 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 645,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.10.2024 vor. Es stand ein EPS von 6,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 4,50 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,59 Mrd. USD – ein Plus von 18,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 34,15 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 22,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

