Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 647,13 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 647,13 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 642,40 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 648,00 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 447.132 Aktien.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 740,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 14,49 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 414,50 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 56,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,74 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 734,43 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 29.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 8,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,39 Mrd. USD – ein Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,21 USD fest.

