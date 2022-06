Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 06.06.2022 12:22:00 Uhr 0,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 180,36 EUR. Bei 179,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.984 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 27.04.2022 gab der Anteilsschein bis auf 164,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 284,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. In Sachen EPS wurden 2,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27.908,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.171,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 13,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

