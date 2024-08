Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 508,75 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,0 Prozent auf 508,75 USD. Bei 510,14 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 503,13 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 794.745 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (542,79 USD) erklomm das Papier am 09.07.2024. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 6,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 274,39 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 574,29 USD.

Am 31.07.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,31 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,07 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 32,00 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 21,26 USD je Aktie aus.

