Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 08.06.2022 16:22:00 Uhr 2,3 Prozent auf 185,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 185,66 EUR. Bei 181,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.779 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 14.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 324,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2022 Kursverluste bis auf 164,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 284,63 USD.

Am 27.04.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,72 USD, nach 3,30 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27.908,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 26.171,00 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,97 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

