Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag im Plus

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 08.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 168,00 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,26 EUR an. Mit einem Wert von 168,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 768 Stück.

Am 14.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 324,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (145,74 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 272,13 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 27.908,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 26.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

