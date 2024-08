Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 498,05 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 498,05 USD nach oben. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 500,73 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 498,30 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 469.079 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 542,79 USD erreichte der Titel am 09.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 8,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.08.2023 bei 274,39 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 44,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 574,29 USD aus.

Am 31.07.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 5,31 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 39,07 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,10 Prozent gesteigert.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 21,26 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

