Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Dienstagnachmittag

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 587,48 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 587,48 USD nach oben. Bei 590,26 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 589,89 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 273.407 Aktien.

Am 07.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 602,90 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 2,62 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 279,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 110,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 582,86 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,03 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,07 Mrd. USD im Vergleich zu 32,00 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,30 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Wertvoller als Tesla: Diese Aktie kickt die Tesla-Aktie aus den Magnificent Seven - Aktie in Rot

NVIDIA-Anleger besorgt um Tempo von KI-Investitionen: Bericht von Bain Technology dürfte beruhigen

Meta-Aktie dennoch im Plus: EuGH begrenzt Facebooks Datenverarbeitung