Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Freitagnachmittag positiv

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 265,76 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 266,08 USD zu. Bei 262,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.927.506 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 276,57 USD markierte der Titel am 07.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,07 Prozent hinzugewinnen. Bei 88,09 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,85 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,50 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.645,00 USD – ein Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,84 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

