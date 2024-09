Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag im Plus

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 510,64 USD zu.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 510,64 USD. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 511,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 506,16 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 349.589 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 544,20 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 6,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 279,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 574,29 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 5,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,03 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 39,07 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 21,30 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

