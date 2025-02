Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 714,47 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 714,47 USD. Bei 721,20 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 711,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 718,56 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 547.587 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.02.2025 bei 725,01 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 1,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 414,50 USD fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,75 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 718,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,46 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,63 Prozent auf 48,39 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,21 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

