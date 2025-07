Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 726,61 USD ab.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 726,61 USD. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 726,47 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 731,56 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 381.087 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 747,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 442,70 USD am 26.07.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 39,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,74 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 757,00 USD.

Am 30.04.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 6,43 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 4,71 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 42,31 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 30.07.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

