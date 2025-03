Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 618,00 USD zu.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 618,00 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 633,33 USD aus. Bei 630,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.676.921 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 740,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 19,88 Prozent zulegen. Am 26.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 414,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,74 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 734,43 USD.

Am 29.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 8,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 5,46 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48,39 Mrd. USD im Vergleich zu 40,11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2025 wird am 23.04.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

