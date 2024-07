Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 497,97 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 497,97 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 494,27 USD. Bei 497,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.181.454 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 09.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,79 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 9,00 Prozent Luft nach oben. Bei 274,39 USD fiel das Papier am 19.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,90 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 515,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 24.04.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,21 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 28,65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 20,24 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels freundlich

Euphorie verflogen? Darum droht Anlegern ein schwieriger Börsen-Sommer

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus