Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 611,90 USD. Bei 612,64 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 611,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 755.858 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 638,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,33 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 358,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,01 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 663,71 USD.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 4,50 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 34,15 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2025 erfolgen. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 22,67 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

