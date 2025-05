Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 639,40 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 639,40 USD. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 639,14 USD. Bei 643,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 309.414 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 740,87 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 13,70 Prozent niedriger. Am 26.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 442,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 44,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,73 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 721,67 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,31 Mrd. USD – ein Plus von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,56 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Aktien von Alphabet und Meta uneins: Regierung prüft "Plattform-Soli" - Neue Abgabe für Tech-Giganten

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Dividende

Diese Werte hat Investoren-Legende Jeremy Grantham im ersten Quartal 2025 im Depot