Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) stärker

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 193,54 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 194,02 EUR zu. Bei 193,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 990 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 324,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2021). Am 14.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 191,30 EUR.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 324,29 USD. Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,90 USD je Aktie.

Meta Platforms Inc. (vormals Facebook Inc.) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Facebook Inc. gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.

Meta-Aktie schlussendlich leichter: Texas klagt gegen Facebook-Konzern Meta wegen Gesichtserkennungs-Funktion

Aramco-Aktie: Saudi-Arabien überträgt Teil seiner Aramco-Papiere an Staatsfonds

PayPal lernt aus Metas Fehlern: Nach Diem-Aus kommt der "PayPal Coin"

