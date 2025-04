Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 536,42 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 536,42 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 537,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 531,22 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 398.952 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 740,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 38,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 414,50 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,74 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 688,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Das EPS wurde auf 8,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48,39 Mrd. USD im Vergleich zu 40,11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 24,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

