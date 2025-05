Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 635,72 USD ab.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 635,72 USD abwärts. Bei 632,89 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 637,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 1.407.887 Stück.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 740,87 USD an. Mit einem Zuwachs von 16,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 442,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 30,36 Prozent Luft nach unten.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,73 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 721,67 USD.

Am 30.04.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,86 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,31 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.07.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,51 USD je Aktie belaufen.

