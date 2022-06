Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittag freundlich

Um 15.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 157,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 158,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 157,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.439 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 51,47 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 1,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 283,38 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.908,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26.171,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,93 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

