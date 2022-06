Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15.06.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent auf 157,12 EUR. Bei 157,90 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 580 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 51,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 154,90 EUR. Abschläge von 1,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 283,38 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 27.04.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 2,72 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 27.908,00 USD gegenüber 26.171,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 13,93 USD je Aktie aus.

