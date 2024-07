Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 497,52 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 497,52 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 494,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 498,63 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 530.105 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2024 auf bis zu 542,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 9,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 274,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 515,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 28,65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Am 23.07.2025 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 20,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Freitagshandels

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen mittags zu