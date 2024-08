Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 532,91 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 532,91 USD nach oben. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 533,81 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 531,79 USD. Zuletzt wechselten 462.588 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 274,39 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 574,29 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024. Es stand ein EPS von 5,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,03 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 39,07 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 21,26 USD im Jahr 2024 aus.

