Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 2,2 Prozent auf 147,18 EUR ab. Bei 146,34 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.810 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2021 bei 318,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 145,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 0,99 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 243,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,46 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,88 Prozent auf 28.822,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29.077,00 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2022 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,89 USD je Aktie belaufen.

