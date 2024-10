Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 576,61 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 576,61 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 576,24 USD. Bei 581,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 367.390 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (602,90 USD) erklomm das Papier am 08.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 279,49 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 587,14 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 5,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,03 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,10 Prozent auf 39,07 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,35 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen