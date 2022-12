Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag gesucht

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 111,66 EUR. Bei 111,66 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.733 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 312,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 64,21 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,27 EUR. Abschläge von 25,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 174,89 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,47 Prozent auf 27.714,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 29.010,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 01.02.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 9,10 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com