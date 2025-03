Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 601,49 USD abwärts.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 601,49 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 599,83 USD aus. Bei 607,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 939.910 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 740,87 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,17 Prozent. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 414,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 45,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,72 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 734,43 USD.

Am 29.01.2025 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 8,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 48,39 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 40,11 Mrd. USD umsetzen können.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,19 USD je Aktie belaufen.

