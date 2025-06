Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag schwächer

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 700,12 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 700,12 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 697,33 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 701,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 366.261 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 740,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.07.2024 bei 442,70 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 36,77 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,74 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 746,67 USD.

Am 30.04.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,86 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,46 Mrd. USD in den Büchern standen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 25,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

