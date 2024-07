Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 475,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,0 Prozent auf 475,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 472,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 478,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 998.685 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 09.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,79 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 12,49 Prozent niedriger. Am 19.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 274,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 42,23 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 522,75 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 24.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36,46 Mrd. USD im Vergleich zu 28,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 20,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

TMTG-Aktie gibt nach Kurssprung wieder nach - GameStop-CEO unterstützt Trump

Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Wegen Wahlkampf: Meta ermöglicht Trump vollständige Rückkehr - Meta-Aktie tiefer