Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Mittwochnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 730,68 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 730,68 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 730,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 722,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 381.284 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 747,84 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 2,35 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 442,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 39,41 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,74 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 757,00 USD an.

Am 30.04.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 6,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 4,71 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 42,31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Mrd. USD umsetzen können.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,65 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

