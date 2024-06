Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 503,49 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 503,49 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 502,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 504,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 265.759 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 531,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). 5,55 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.08.2023 (274,39 USD). Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 83,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 515,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,86 USD, nach 2,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 28,65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 20,19 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

