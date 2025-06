Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 700,45 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 700,45 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 700,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 697,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 242.151 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 740,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,77 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 442,70 USD erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,80 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,74 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 746,67 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 6,59 USD gegenüber 4,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 42,31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 25,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Meta-Aktie mit Gewinnen: WhatsApp bekommt Werbung im Status-Bereich

Nach fulminantem Circle-IPO: Auch Gemini und Co. streben an die Börse