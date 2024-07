Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,0 Prozent auf 471,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 476,00 USD. Bei 474,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 917.715 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 13,14 Prozent niedriger. Am 19.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 274,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 71,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 522,75 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 28,65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

