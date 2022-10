Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Um 12:22 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 136,68 EUR nach oben. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 136,98 EUR. Bei 136,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 11.636 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 314,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 56,51 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 242,11 USD.

Am 27.07.2022 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28.822,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 29.077,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 01.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,83 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

