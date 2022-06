Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag stärker

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 20.06.2022 12:22:00 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 157,40 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 157,62 EUR. Bei 156,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.739 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 51,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.06.2022 bei 152,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 3,15 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 283,38 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 27.908,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.171,00 USD umgesetzt worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,98 USD je Aktie.

