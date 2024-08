Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 530,00 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 530,00 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 528,38 USD. Zuletzt wechselten 360.655 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,41 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.08.2023 bei 276,08 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,91 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 574,29 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 31.07.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,03 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 39,07 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 23.10.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 21,26 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Viele Verkäufe: Diese US-Aktien hatte die Deutsche Bank im zweiten Quartal 2024 im Depot

Bei NVIDIA, Microsoft, Apple & Co. zugekauft: Diese KI-Aktien hat die UBS im zweiten Quartal im US-Depot

Meta-Aktie verliert: Europäische Kommission fordert mehr Infos zu Metas Analysetool CrowdTangle