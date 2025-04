Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 488,53 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 488,53 USD. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 488,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 491,69 USD. Bisher wurden heute 390.817 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 740,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 51,65 Prozent Luft nach oben. Bei 414,50 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,15 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,74 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 688,50 USD.

Am 29.01.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,46 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,63 Prozent auf 48,39 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 24,82 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

