Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 496,74 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 496,74 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 496,49 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 502,43 USD. Zuletzt wechselten 2.278.552 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 531,44 USD markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,99 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 274,39 USD fiel das Papier am 19.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,76 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 515,88 USD angegeben.

Am 24.04.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36,46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 20,21 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Anlegerchance fernab von NVIDIA: Corning-Aktie - ein unterschätzter Player im KI-Markt?

TMTG-Aktie auf Talfahrt: Darum bricht Trump Media ein - Aktionärsanteile vor Verwässerung?

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen