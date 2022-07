Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag ins Plus

Um 21.07.2022 09:22:00 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 178,32 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 178,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 178,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 787 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (324,80 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2021. 45,10 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 145,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 22,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 268,75 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27.908,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 26.171,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Alphabet-Aktie moderat im Plus: Google will Prototypen von neuer Datenbrille öffentlich in den USA testen

Meta-Aktie stärker: Britische Kartellwächter müssen Giphy-Kauf erneut überprüfen

finanzen.net auf Instagram: Interessante Beiträge zu Börse, Finanzen & Co. verfolgen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com