Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 146,36 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 146,36 EUR nach. Bei 147,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 53,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 144,78 EUR fiel das Papier am 19.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 1,09 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 243,22 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 28.822,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.077,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 02.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Vorbild für Deutschland? Wie Schweden seine Bürger zwingt, für die Rente in Aktien zu investieren

Jim Cramer überzeugt: Wir haben die Tiefststände bereits erreicht

Meta-Chef Mark Zuckerberg: Musks Neuralink-Implantat kommt für "normale Menschen" nicht infrage

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com