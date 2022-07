Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 22.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 171,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 171,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.096 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2022 auf bis zu 145,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 265,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 27.908,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD umsetzen können.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 26.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 11,35 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com