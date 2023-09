Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Freitagvormittag positiv

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 279,25 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 279,25 EUR zu. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 279,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 278,65 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.145 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 297,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 6,17 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,15 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 213,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 325,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,02 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,47 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

