Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 624,61 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 628,00 USD zu. Bei 628,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 366.645 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 638,40 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 385,66 USD fiel das Papier am 26.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,01 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 663,71 USD an.

Am 30.10.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,15 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 29.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 04.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 22,67 USD je Aktie aus.

