Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag stärker

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 202,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72.907 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,86 USD an. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 14,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 129,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,22 USD.

Am 01.02.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.671,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32.165,00 USD.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,96 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

