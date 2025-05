Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,5 Prozent auf 624,96 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,5 Prozent auf 624,96 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 633,68 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 631,25 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.471.159 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 740,87 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2024 (442,70 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,73 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 721,67 USD.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,31 Mrd. USD – ein Plus von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 25,48 USD je Aktie aus.

