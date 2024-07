Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag in Grün

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 489,85 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 489,85 USD. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 494,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 489,80 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 371.810 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (542,79 USD) erklomm das Papier am 09.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 274,39 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 525,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 24.04.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 36,46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28,65 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

