Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:22 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 107,70 EUR zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 65,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 89,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,65 Prozent.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 174,89 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,22 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.714,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.010,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,11 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

