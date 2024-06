Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 505,60 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,2 Prozent auf 505,60 USD. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 507,78 USD. Mit einem Wert von 499,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 764.995 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 531,44 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.08.2023 bei 274,39 USD. Abschläge von 45,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 515,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 28,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 20,21 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

