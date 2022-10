Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 129,56 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 129,22 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 12.251 Stück.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 314,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 58,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 126,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 2,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 242,11 USD.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29.077,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28.822,00 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 01.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

