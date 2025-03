Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Dienstagnachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 631,79 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 631,79 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 633,85 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 627,05 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.350.917 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 740,87 USD an. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 14,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 414,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,39 Prozent.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,72 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 734,43 USD.

Am 29.01.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 8,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 48,39 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 40,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 23.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 25,20 USD je Aktie aus.

